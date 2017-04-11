白宮：美陸將談判美牛進口和服務業准入

白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）今天指出，美國貿易談判代表將在未來百日內嘗試與中國大陸敲定協議以恢復美牛進口，以及允許美國進入大陸封閉的服務業領域。

美國總統川普和大陸國家主席習近平矢言發展上週在佛羅里達州首度會晤時研議的百日計畫，以幫助縮減大陸對美國巨額貿易順差。史派瑟表示，美陸官員目前仍處於「充實」談話內容的初期階段。

大陸是否已如「金融時報」（Financial Times）報導的，對美牛和金融服務領域准入做出讓步，史派瑟在新聞簡報中表示，這些部分都將是美陸談判涵蓋的議題。

他表示，「我想，很明顯地，牛肉出口及中國其他市場准入、智慧財產權，及有能力擁有外國所有權，尤其在服務業方面，長期以來對美國出口業者和產業而言，一直都是個大獎。」「不過這是在我們向前邁進之際要敲定的議題。」

另1名川普政府官員說，美國與大陸貿易談判將涵蓋不同領域，這些會議才剛要開始。

丹佛Global AgriTrends執行長史徒華（Brett Stuart）表示，如果達成協議，大陸可能成為美牛的重大出口市場。他說，大中華區年度進口價值約70億美元牛肉，在大陸中產階級擴展下，這項數據料將增長。

然而，自大陸去年有條件地解除長期進口禁令以來，幾乎沒有購買任何美國牛肉。這項禁令於2003年實施，當時在華盛頓州發現「牛腦海綿狀病變」（Bovine Spongiform Encephalopathy, BSE）病例或狂牛症。

全國養牛業協會（National Cattlemen's Beef Association）總裁伍頓（Craig Uden）說，「我們尚未見到美牛（議題）上中國談判桌。」（譯者：中央社徐睿承）1060411

(中央社)