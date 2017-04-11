住宅火警 消防員長梯救出6人4狗

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台中市大雅區今天凌晨傳出住宅火警，火勢自1樓往上延燒，消防隊員到場架設長梯，將6名受困人員、4隻狗救下，其中有2名住戶被嗆傷、意識清楚，送醫急救。

台中市消防局今天凌晨3時17分接獲民眾報案，大雅區民生路一般集合住宅傳出住宅火警，立刻派員前往搶救。

消防人員指出，火勢自1樓往上延燒，住戶只能往高樓層陽台逃生，消防人員架設長梯將受困人員救下，布水線將火勢撲滅。

消防人員救出6名民眾、4隻狗，其中，有2名民眾被濃煙嗆傷，意識清楚，立刻以救護車將他們送醫救治。確切起火原因，有待消防局火災調查科調查。1060411

(中央社)