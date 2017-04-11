衛生教育調查 填問卷送小禮物

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針對衛生福利部訂定衛生教育5大主軸議題，南投縣衛生局進行問卷調查，民眾可上網或就近至衛生所，完成問卷即贈送精美小禮物！

衛福部衛教5大主軸議題，包括1.送子鳥資訊服務網，圈住您的幸福大小事；2.電子煙防制知能；3.傳染病防治；4.食品資訊素養；5.珍惜醫療資源，健保服務帶著走。

衛生局已將問卷內容公布於衛生局網頁-公告區-問卷調查欄位，請踴躍上網檢測，即日起至5月12日，完成衛生局網頁衛教問卷調查者，即贈送衛教宣導品。

(中時)