張學友拒上《歌手》 節目組機智神回應

張學友拒上《歌手》原因被推爆。(圖／本報系資料照)

《歌手》製作單位神回應。(圖／翻攝自《歌手》微博）

大陸歌唱節目《歌手》開播至今，邀請不少大咖參賽，但始終邀不到歌神張學友，近日他拒上節目的原因再被翻出，霸氣發言引起熱議，製作單位也在官微回應，機智回覆被網友推爆。

張學友昔日受訪時，曾表態不會參加比賽，因為自己就是比賽出身，出唱片後又一路被比較，加上他認為節目最大的問題是評審制度，因為明明是專業歌手，卻要讓別人來評判唱功，因此他認為沒有必要再參加歌唱的比賽。

對此，製作單位也在官微分享引用詩人倉央嘉措的詩句回應，「好多年了，你一直在我的傷口中幽居，我放下過天地，卻從未放下過你。」似乎還未放棄邀請歌神上節目。

(中時電子報)