《時來運轉》運彩氣象站4／11-17重點賽事預告

運彩氣象站4/11-4/17觀賽重點。(馬樹立攝)

美國職棒大聯盟MLB熱烈開賽，新球季陳偉殷不只率先搶下亞洲投手的第一勝，個人生涯的第一支大聯盟安打也在今年第一次出賽就出現。加上NBA完成最後幾場例行賽之後，即將開始季後賽，精彩的賽事接連不斷。彩迷們務必注意每周的賽事預告，並參考每日最新戰況分析。

4/11-4/17賽事預告與每日最新戰況分析。(圖/馬樹立製、台灣運彩提供)

4月11日(星期二)

休士頓火箭 對 洛杉磯快艇

單場投注：

火箭確定以分區第三之姿晉級季後賽事，不過快艇仍和第五名的爵士沒有勝差，如想搶下季後賽首輪的主場優勢，剩餘的賽事皆需取勝，不過本季兩度面對火箭都以雙位數的比分落敗，此役若想留住勝利，需有超水準的演出才行。

賽事熱度85

4月12日(星期三)

亞歷桑納響尾蛇 對 舊金山巨人

單場加場中投注：

美國職棒方面，巨人去年至今的牛棚問題並未完全解決，開季的兩個系列賽皆黯然落敗，反觀響尾蛇上周拉出一波五連勝暫居國聯西區龍頭，其中橫掃去年的美聯冠軍印地安人更是讓人驚艷，不過他們所有勝場數都是在主場所拿下，造訪其他城市才將要開始面對真正的考驗。

賽事熱度90

4月13日(星期四)

聖安東尼奧馬刺 對猶他爵士

單場投注：

週四再回到NBA，馬刺已宣布不再輪休，全隊將進入季後賽狀態備戰，不過此役作客出賽，波總對於主力選手的出場時間可能還是會有所保留，而爵士需要搶勝才有機會奪下季後賽首輪的主場優勢，必定會將士用命力抗來訪的黑衫軍。

賽事熱度85

4月14日(星期五)

紐約大都會 對 邁阿密馬林魚

單場加場中投注：

焦點再回到大家關注的陳偉殷，殷仔本季首度登板就用優質先發的表現拿下勝投，本場比賽回到主場登板，同樣面對大都會打線應更有把握持續封鎖，而大都會連日作客且需移動作戰雖較為不利，但團隊打擊表現有復甦的跡象，面對到球路相同的對手有機會做出突破。

熱度100

4月15日(星期六)

底特律老虎 對克里夫蘭印地安人

單場加場中投注：

印地安人上週在跨聯盟系列賽遭到橫掃，不過主要戰場仍在美聯中區，此役回到主場將拿出過往的英勇表現，而老虎的先發輪值表現尚未穩定，加上牛棚一直不穩定因子存在，本場比賽不戰到最後一刻將難分出輸贏。

賽事熱度95

4月16日(星期日)

亞歷桑納響尾蛇 對 洛杉磯道奇

單場投注：

響尾蛇開季用強勢的進攻火力在分區名列前茅，不過此波連續作客出賽導致選手已略顯疲態，加上此次系列賽又將面對到道奇的前段輪值，要持續繳出亮眼的成績並不容易，而道奇去年面對響尾蛇就打來相當順手，取得12勝7敗的對戰優勢，相信本季對戰仍能帶給球員高度的搶勝信心。

賽事熱度85

4月17日(星期一)

聖路易紅雀 對 紐約洋基

單場投注：

週末的跨聯盟系列賽由兩支老牌勁旅正面對決，重建中的洋基本季給予年輕小將相當多的出場機會，但開季成績不如預期，主要還是在於關鍵時刻的打擊無法發揮，面對到老經驗補手莫里納的配球以及紅雀不錯的投手輪值，不容易在主場有爆炸性的得分演出。

賽事熱度90

(中時電子報)