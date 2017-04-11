IMF：美中貿易 奪走美國人百萬工作機會

川普關心美國民眾就業問題。(美聯社)

國際貨幣基金（IMF）和世界貿易組織（WTO）10日聯合發布報告指出，在1999至2011年間，美國因為與中國的貿易，導致損失100萬個製造業的工作機會和140萬個非製造業的工作。呼籲世界較富有國家應協助受到貿易自由化影響的勞工

據《中央社》報導，這份報告在本月的IMF和世界銀行春季會議前發布。報告說：「可確定的是，先進經濟體特定產業或區域就業機會流失，大都起因技術演變，而不是貿易。」「但貿易調整可為人力和經濟帶來不利因素，那種情況往往很集中，有時相當嚴峻，且時間經常拉長。」

根據這份報告，與中國貿易，導致美國損失100萬個製造業的工作機會和140萬個非製造業的工作。報告說：「有太多個人與社區因貿易遭到遺忘，因此確有理由不滿。」不過，報告仍強調自由貿易「對重振全球成長殊為重要」。

(中時電子報)