NBA》豪哥三節22分9籃板 籃網落後綠衫軍13分

籃網前往波士頓踢館，林書豪的表現將是籃網能否擊敗塞爾提克的關鍵。(美聯社資料照)

籃網11日前往波士頓踢館，林書豪雖然在上半場攻下全隊最高11分，但籃網的進攻嚴重當機，投籃命中率只有27.3%，目前40比58落後塞爾提克18分。易籃後，林書豪大發神威，但節攻下11分、3籃板，帶領球隊77比90縮小落後差距。

即便已確定是全聯盟戰績最差的球隊，但籃網在4月的5場比賽卻只輸1場，全隊氣勢正處在巔峰狀態，此役面對東區排名第二的綠衫軍，林書豪首節攻下6分、3籃板，不過籃網其他隊友不爭氣，合計只貢獻7分，首節13比28。

次節，籃網的進攻稍有起色，但還是無法組等綠衫軍的攻擊，最高落後達20分，林書豪休息4分20秒，該節剩下7分40秒的時後再次披掛上陣，投進1顆三分球，單節進帳5分、3籃板，半場6投2中，的到11分、6籃板、1助攻，可惜籃網依舊落後塞爾提課18分之多。

經過充足休息後，籃網全隊終於找回準星，林書豪第三節3投2中，包含1顆三分球，加上犀利的切入造成對手犯規而站上罰球線上，豪哥單節攻下11分、3籃板、1助攻，三節打完已有22分、9籃板、3助攻的好表現。

(中時電子報)