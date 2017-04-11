原住民技藝研習訓練 6大類課程5月開訓
原民會表示，為了傳承部落傳統技藝，藉以提升原鄉產業競爭力，規劃辦理「106年度原住民族技藝研習訓練計畫」，總計推出6大類、22班專業課程，並於5月1日開訓。
原民會表示，「原住民族技藝研習中心」自從民國84年啟用以來，便成為國內原住民族專業技藝教育、培訓及推廣人力資源培育單位，原民會每年都依照國內產業發展之最新動態，規劃一系列專業研習課程，鼓勵族人活用本身既有文化技藝，轉化為豐沛產業能量。
今年度總計推出「琉璃工藝創作」、「部落旅遊導覽」、「織布工藝創作」、「行銷與加工技術」、「現行農法與精緻農業技術」、「友善耕作及有機農業」等6大類、22班專業課程，5月1日起在原住民族技藝研習中心正式開訓。
原民會表示，課程開放網路報名，歡迎具原住民身分與對原住民族傳統技藝有興趣者報名參加，各班課程均全程免費提供學員膳食、交通與住宿，希望讓族人在經濟無虞之下，學習到精湛的技藝，提升職場競爭力，增加創業契機，促進產業經濟發展。1060411
(中央社)
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