鋒面過境 吳德榮：驟雨降溫最低16度

鋒面過境，氣象專家吳德榮表示，今天至週四（11至13日）因降雨及微弱冷空氣，天氣明顯轉涼，但最低氣溫僅能降至攝氏16、17度左右。

吳德榮在氣象應用推廣基金會專欄「洩天機教室」指出，今天鋒面持續南下，各地天氣由北而南依序轉變，伴隨局部性對流性降雨，不排除有較大雨勢，氣溫下降；明天至週五（12至14日）受鋒面徘徊影響，各地有局部性的陣雨（或雷雨）。

吳德榮表示，今天至週四（11至13日）因降雨及微弱冷空氣，天氣明顯轉涼，但最低氣溫僅能降至16、17度左右。週五（14日）冷空氣減弱，氣溫回升2、3度。

週六（15日）、下周日16日鋒面減弱東移，天氣稍緩，但尚未完全好轉，仍有局部短暫降雨的機率，下週一（17日）天氣好轉，下週二（18日）另一波鋒面影響。1060411

(中央社)