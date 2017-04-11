林書豪11分6籃板 籃網上半場落後

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美國職籃（NBA）布魯克林籃網隊在今天比賽首節就落後兩位數，次節曾落後達20分，上半場以40比58落後地主波士頓塞爾蒂克。

籃網的台裔後衛林書豪首節拿下6分、3籃板，次節剩下1分23秒時他兩罰俱中先拿兩分，中場前53.4秒又在外線出手飆進三分，上半場他拿下11分、6籃板、1助攻。1060411

(中央社)