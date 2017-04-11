南化水庫告急 高市40萬噸備援水因應
南化水庫水情告急，蓄水量比去年同期少約1成，所幸，過去常仰賴南化支援大高雄供水已建置了40萬噸備援水，南水局說，朝4月不二階限水的方向努力。
每年枯水期，南部總難逃限水危機，尤其大高雄市地區多仰賴南化水庫支援供水，如果颱風挾帶大量泥沙致高屏溪原水濁度飆高而停水，也要靠南化水庫應援。
近日南化水庫出現有效蓄水量跌破3000萬噸，水位探底，堰體泥層再現，水情持續令人憂心。
水利署南區水資局副局長簡振源今天指出，南化蓄水量已比過去同期平均蓄水量約4000萬噸減少約1000萬噸，所以目前供水調度以曾文及烏山頭水庫支援，儘量維持南化水庫蓄水量不再降，再者曾文淨水廠在上月底完工，4月起每天增加出約2萬噸出水量支援。
南化水庫蓄水量降低恐危及支援大高雄供水的問題，尤其高屏溪攔河堰今天的流量已降到14.5cms，一旦梅雨不來，高雄地區的水情會更吃緊。
簡振源說，水情最嚴重的是民國104年，高屏溪流量驟降每秒約9.2cms，目前高屏溪的流量雖然不理想，但仍會努力朝4月不二階限水的方向努力。
他說，104年後，水資局和水公司努力尋求備援水，在高雄市翁公園及竹寮建置兩座伏流水站，必要時可供應大高雄地區每日約20萬噸伏流水，另外東港溪原水前處理也有20萬噸的供水，簡振源說，於供水吃緊的情形下可以啟動調度做為備援水。
他說，在高屏堰仍有水時，高屏堰的水仍盡量支援台南減少南化水庫出水，如高屏堰流量不足時才由南化支援；至於高屏與南化的連通管支援量最大約每天50萬噸，水資局會視南化及高屏堰水情綜合判斷調度。1060411
(中央社)
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