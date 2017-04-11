著眼市場潛力 騰訊砸4百億投資印度電商

大陸網路龍頭企業騰訊，聯手微軟和eBay前進印度。圖左為董事局主席馬化騰。（圖/美聯社）

大陸網路業龍頭騰訊，近期攜手微軟（Microsoft）和eBay兩大跨國企業，砸下約14億美元（約429.3億台幣）投資印度電商企業Flipkart，主要著眼於印度龐大且未來發展的市場潛力，再加上莫迪（Narendra Modi）政府大力推展電商與虛擬貨幣，使印度有望成為繼中國大陸之後，下一個全球電商市場。

據香港南華早報（SCMP）報導，旗下擁有微信、QQ等品牌的大陸網路龍頭騰訊，近期聯合微軟與eBay兩大跨國公司，砸下14億美元（約429.3億台幣）投資印度新興電商企業Flipkart。這間設於邦加羅爾（Bangalore）的新創公司，是目前印度電商的領頭羊，於週一對外證實收到三大科技龍頭的資金挹注，並稱此資金為印度網路業至今為止最大金額的投資。之所以投資Flipkart，就是著眼於印度龐大的消費人口市場，相較日趨飽和的大陸，分析預期印度電商市場在2020年，將能達到470億美元（約1.44兆台幣）的規模，成為下一個電商競逐的天下。

印度本地知名的電商平台Flipkart。（圖/Flipkart官網）

成立於1998年的騰訊，總部位於廣東省深圳，旗下擁有QQ和微信兩大品牌，是當前大陸影響力最大的科技產業公司之一。2004年於香港證交所上市，目前是大陸市值最高的網路科技公司，不僅被評選為全球第四大科技公司，董事會主席馬化騰更是《胡潤IT富豪榜》的常客，排名僅次於萬達王健林和阿里巴巴的馬雲。截至2015年為止，騰訊集團總市值突破3千億人民幣（約1.33兆台幣），力壓其他三大網路企業新浪、網易和搜狐。

面對印度龐大的商業利益，亞馬遜（Amazon）早在2013年就進入印度，提供網購和運輸服務；而騰訊的對手之一：阿里巴巴，也透過旗下的螞蟻金服，投資印度第三方支付PayTM約6.8億美元（約208.5億台幣），取得該公司5成的股份。讓這塊新興市場的競爭愈演愈烈，但電商和第三方支付所仰賴的網路、電子設備和信用制度，能否在短期內於印度擴展，將成為各方豪賭下最大的隱憂之一。

(中時電子報)