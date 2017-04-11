星國是籠中金絲雀？游梓翔諷：柯是籠中青蛙
台北市長柯文哲失言風波不斷，繼批港「無聊小島」後，又指新加坡是「住在鳥籠裡的金絲雀」，引起外界爭議。世新大學口語傳播系教授游梓翔說，柯文哲發言大秀下限，若以面積大小論人，只能顯示自己格局、氣度小到不行，並疑用籠中青蛙諷柯是目光短淺「井底之蛙」。
對於柯文哲形容新加坡是住在籠子裡的金絲雀，游梓翔在臉書上批，柯文哲發言真是大秀下限，台灣、台北市又有多大？若只用面積大小評斷別人，只會凸顯自己的格局、氣度小到不行，「是個籠子，裡面住的還不是金絲雀，是隻青蛙」，疑似用「井底之蛙」暗諷柯文哲見識短淺。
另外，柯以「沒有選舉自由」，指港「連自由的靈魂都沒有」，游梓翔說，柯若將選舉看成一切，可以到大陸貴賓前去大放厥詞、丟人現眼，何必柿子挑軟的吃，欺負香港人？且台灣雖有選舉，但弊端不少，包括對立內耗、原地踏步，以及選出如柯P般歷練不足、狂妄自大的人物，「若空有選舉，卻缺乏尊重、謙虛、涵養、進步，沒有什麼好吹牛的」。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。