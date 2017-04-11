星國是籠中金絲雀？游梓翔諷：柯是籠中青蛙

台北市長柯文哲砲轟香港是無聊小島，又批新加坡是鳥籠中的金絲雀。（黃世麒攝）

台北市長柯文哲失言風波不斷，繼批港「無聊小島」後，又指新加坡是「住在鳥籠裡的金絲雀」，引起外界爭議。世新大學口語傳播系教授游梓翔說，柯文哲發言大秀下限，若以面積大小論人，只能顯示自己格局、氣度小到不行，並疑用籠中青蛙諷柯是目光短淺「井底之蛙」。

對於柯文哲形容新加坡是住在籠子裡的金絲雀，游梓翔在臉書上批，柯文哲發言真是大秀下限，台灣、台北市又有多大？若只用面積大小評斷別人，只會凸顯自己的格局、氣度小到不行，「是個籠子，裡面住的還不是金絲雀，是隻青蛙」，疑似用「井底之蛙」暗諷柯文哲見識短淺。

另外，柯以「沒有選舉自由」，指港「連自由的靈魂都沒有」，游梓翔說，柯若將選舉看成一切，可以到大陸貴賓前去大放厥詞、丟人現眼，何必柿子挑軟的吃，欺負香港人？且台灣雖有選舉，但弊端不少，包括對立內耗、原地踏步，以及選出如柯P般歷練不足、狂妄自大的人物，「若空有選舉，卻缺乏尊重、謙虛、涵養、進步，沒有什麼好吹牛的」。

(中時電子報)