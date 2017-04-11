葉毓蘭 ：軍公教是芭蕉 砍了才能肥英桃

葉毓蘭在臉書發文，比喻軍公教為芭蕉，蔡英文是櫻桃。(圖/葉毓蘭臉書)

蔡英文執政後，大力推動軍公教年金改革，引發不少動盪。前警大教授葉毓蘭又網上開砲，諷稱這些軍公教是「芭蕉」，注定該瘦，才能肥了「英桃」!

葉毓蘭10日於臉書發文，引用一個網友的留言：「政治不是管理眾人之事，而是分配眾人的財富切中要害。可怕的是，如果眾人的財富是為公共利益進行分配，那還好，但是台灣的政治人物，不分政黨，有幾人不是為自己牟利？錢與權的勾結糾葛，讓國庫空虛，但是自己吃香喝辣，海角N億，能不愧乎？」

葉毓蘭說，令人難過的是，毀約背信大砍退休金的約可以省500多億，這個前瞻計畫，一出手就以兆計。這些軍公教是芭蕉，注定該瘦，才能肥了英桃!

(中時電子報)