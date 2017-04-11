大雨特報 台北等9縣市防瞬間大雨及強陣風

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中央氣象局上午針對台北市等9縣市發佈大雨特報。(圖/中央氣象局)

鋒面影響，中央氣象局上午針對台北市等9縣市發佈大雨特報，指出今(11)日苗栗以北地區及臺中、南投山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨及強陣風。

(中時電子報)