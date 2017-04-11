私廚安娜　從莫迪里亞尼畫中裡走出的女人

安娜法蘭法式蔬食私廚大門（鄧博仁攝）

安娜法蘭法式蔬食客廳（鄧博仁攝）

莫迪里亞尼畫作（Google頁面截圖）

站在安娜法蘭法式蔬食私廚花園裡的安娜（鄧博仁攝）

安娜法蘭法式蔬食之凡爾賽花園菠菜派（鄧博仁攝）

安娜法蘭法式蔬食之紅酒燉杏鮑菇佐越式風情沙拉（鄧博仁攝）

在台北市大安森林公園附近巷內開設「安娜法蘭法式蔬食私廚」的安娜說，她覺得自己像是漫畫《凡爾賽玫瑰》裡的角色，然而，愈是仔細看，愈覺得她像是從莫迪里亞尼畫中走出來的女人。

咖啡廣告常引用一段奧地利詩人彼得．艾頓伯格名言：「如果我不在家，就是在咖啡館；如果我不在咖啡館，就是在往咖啡館的路上。」事實上這名言也許是參考自畢卡索形容他朋友的一段話：「他如果不在酒館，就是正在前往酒館的路上。他如果不是爛醉如泥，那就是醉到不省人事。」他指的，就是莫迪里亞尼。

莫迪里亞尼符合了人們對於浪漫悲劇畫家的所有想像。1884年出生於義大利托斯卡尼，比畢卡索小3歲，從小開始習畫，22歲來到巴黎，長相英俊帥氣、氣質優雅、才華洋溢，卻因家道中落的貧困與狂放不羈的孤傲，又在保守年代大膽創作裸女畫，因此飽受批評。當畢卡索已功成名就無比富裕，莫迪里亞尼還在酗酒、吸毒，因付不出酒錢遭酒保毆打；來自富裕家庭的女友珍妮家人也反對兩人交往，一生鬱鬱不得志的他36歲就因結核性腦膜炎過世，死後隔天，懷孕已近9個月的珍妮就從住家5樓往下跳，隨他而去。

一直要到進入20世紀後期，莫迪里亞尼才逐漸獲得他該有的掌聲。去年2016年，他一幅《戴圍巾的珍妮•赫布特尼》肖像畫在倫敦蘇富比拍出3850.9萬英鎊，相當於台幣16.6億元。莫迪里亞尼的女性肖像畫，風格很一致，一定都是頸部細長，長臉、長脖、杏眼、身材細瘦，濃濃的女性纖細，又帶著一點慵懶，以及歐洲女性特有的自在、優雅與自信。在台北開私廚的安娜，就長這個樣子！

安娜是有著法國靈魂的台灣女人，學的是舞蹈，藉以謀生的是服裝，約30歲時夢想要遊歷世界，第一站到巴黎，想以這裡為起點，卻沒想到就此留在法國，法國成了全部的世界。從一句法文都不會，到後來交了法國男友、住在巴黎近郊的凡爾賽鎮、在法國設計服裝與跳舞，合計生活15年後才於前兩年回到台灣，想多花點時間陪媽媽。

人在台灣，心在法國，除了把自家妝點得充滿法國氛圍，也把在法國的生活型態帶回台灣。那個生活裡，沒有電視、沒有社群網站、沒有喋喋不休的政論與意見，有的，只是清晨的微風、午后的陽光、庭園的花卉、輕柔的音樂，以及每天固定幾個小時，與自己身心靈對話的舞蹈，並在友人鼓勵之下，開起這家與眾人分享她生活情趣的私廚。

在安娜的私廚裡，吃的不只是食物或蔬食，更是她的生活、生命與人生。

年輕時的安娜，追求時尚、追逐富裕與金錢，走在香榭大道也顯得光鮮亮麗，但從5、6年前突然毫無理由的愛上蔬菜後，人生價值觀也逐漸轉變，變得性格溫和、喜悅知足。安娜總是這麼說：「我覺得自己的生命開始失去數字」，不再管體重、不再理三圍、不再想收入，然而，失去數字後的生命，數字卻自然來到理想數值，不勞費心。

「我從沒想過這輩子會下田去種菜，從沒想過會開店下廚。」只曾為興趣在法國上過甜點課的安娜，卻意外展現過人的廚藝與農耕天份，不只把友人提供的坪林農地種滿苦瓜、黃瓜、番茄、節瓜等多樣蔬果，私廚裡的菜色更讓許多人吃完還沒發覺自己吃的是素食。

從小米沙拉、自製手工麵包、凡爾賽花園菠菜派、每日莊園蔬菜湯、紅酒燉杏鮑菇佐越式風情沙拉，一直到跳舞巧克力，有什麼食材就做什麼菜，所有食物呈現的，都是食材原味與讓人讚嘆的創意巧思，只用歐洲最好的橄欖油與海鹽，充滿美學與健康的菜色，午晚餐均一價都是一千元，下午茶500或700元任選，都開發票。

由老建築改建的空間裡，處處是花卉與法式生活美感，如住家般的空間裡只規劃了3桌，每桌容納3、5人。等待，不會枯燥，看著安娜穿著高跟鞋在廚房與餐桌間往返，身材輕盈得宛如會隨笑聲起伏蹦跳，一個踮腳、一個轉身，就是一個創意與一個滋味，最終交織成一支動人舞步，在口中迴旋、跳躍，只留下讓人目眩神迷的身影與回韻。

看著安娜走過來、走過去、做菜、輕盈轉身，就如莫迪里亞尼筆下的女人從畫中走出來，沒有畫家那不得志的悲憤，有的只是帶著自信、優雅與微笑的親切，輕輕把人領進凡爾賽小鎮裡的典雅與寧靜。

安娜法蘭法式蔬食私廚／台北市大安區新生南路一段157巷33號（捷運大安森林公園站6號出口，步行6分鐘）／02-27009331、0936-368552／https://www.facebook.com/安娜法蘭-法式蔬食-274592772740993/

(中時)