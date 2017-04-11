臉書透露尋短 友人報警鬼門關前回
苗栗縣劉姓男子，在臉書貼文表示要尋短，竹南警分局大同派出所警員魏姿瑜、莊偉筌據報，立即趕赴劉男住處，及時將燒炭已昏迷床上的劉男送醫，雖因飲酒加上吸入過多一氧化碳，經急救後生命跡象穩定，成功從鬼門關前挽回劉男子生命。
竹南警方初步調查，燒炭尋短的劉男30歲，疑因積欠債務無力償還，9日傍晚在臉書貼文透露尋短念頭，但家人也不清楚他有多少債務。
警員魏姿瑜、莊偉筌昨天傍晚接獲民眾報案後，火速趕往劉男住處敲門，但無人應門，員警在門口聞到濃濃燒炭味道，擔心男子發生不測，協調管理員拿鑰匙開門，發現他躺在床上已呈昏迷狀態，屋內還彌漫濃濃煙霧，同時通知消防人員到場救助，並將門窗打開，讓煙霧能飄散出去。
警方在地上發現1個裝殘餘炭火灰燼的鍋子，一旁還有好幾瓶啤酒空罐及數顆不明藥物，劉男身上和手上更留下上百處美工刀令人怵目驚心的刀傷，床邊留有遺書，透露因金錢壓力而輕生。但確認劉男尚有呼吸，立即由救護人員前來將劉男喚醒送醫，並通知劉母到醫院。
警方說，還好劉男友人及時發現他在臉書貼文的訊息，才及時將他送醫急救，目前已恢復意識，但因吸入過多一氧化碳，目前轉院治療中。
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