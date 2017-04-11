網傳楊冪劉愷威激吻照 街頭勾脖親熱

有網友曬出疑似拍到楊冪與劉愷威當街擁吻照。（圖／取材自東網、楊冪微博）

明星夫妻檔楊冪與劉愷威聚少離多，結婚3年多屢被傳婚變，劉愷威去年還經歷與同劇女星王鷗共處同房，不過在楊冪強調「我都相信愷威」的力挺之下，夫妻倆才度過出軌風波，而近日有網友則目擊疑似是楊冪與劉愷威在街頭勾脖親熱、當街擁吻。

楊冪與劉愷威婚後工作滿檔，各自忙碌拍戲，不過近日則有網友曬出疑似拍到楊冪與劉愷威當街擁吻照，照片中男女在街頭大方勾脖、互動親密，之後二人在身旁人員陪同下離去，不過照片很模糊，無法確定是否為楊冪與劉愷威。

由於楊冪和劉愷威對婚姻生活低調，不過兩人對於2歲的女兒「小糯米」都相當疼愛，兩人在過年期間合體，帶著女兒買玩具，上個月還一起參加小糯米學校運動會，夫妻倆還當女兒的人肉鞦韆，一家三口儘管低調，不過也用行動打臉外界的婚變說。

(中時電子報)