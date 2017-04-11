MLB》響尾蛇傳球好雷 巨人沒敲安清壘得3分
近況不理想、暫於國聯西區墊底的巨人，11日暫居西區龍頭的響尾蛇交手，當家鐵捕波西(Buster Posey)一開賽遭蛇軍先發華克(Taijuan Walker)速球爆頭退場，但他們把握住華克控球不穩，4上製造蛇軍2次失誤進帳關鍵3分，加上莫爾(Matt Moore)繳出8局失1分好投，終場4比1勝出，拉出一波2連勝。
蛇軍與巨人前一場比賽雙雙勝出，此役獲勝的一方就能取得2連勝，不過蛇軍教練團卻首局就被華克嚇得冷汗直流；他先被巨人1棒史班(Denard Span)打出二壘安打，接著1出局後出現暴投，讓史班進占三壘；接著對決波西時，華克更是控球大失準，一記94英里(約151公里)速球，直朝波西的頭部飛去。
只見球擊中波西後彈飛，波西也跌坐在地，儘管還能自行起身，但巨人教練團不敢大意，馬上讓他退場休息。儘管波西搏命演出，但巨人打線沒把握住機會，讓華克無失分下莊。然而，華克此役漏帶準芯出門，終讓他付出代價。
4下華克先被克勞福(Brandon Crawford)敲二壘安打，接著1出局後，竟連續送出2次保送。陷滿壘危機時，他成功讓莫爾打出滾地球，未料球卻軟弱的朝一壘線邊滾，華克接到球急傳球擋住失分，卻出現大暴傳；眼看球彈遠，巨人想冒險再搶分，沒想到捕手竟也暴傳。靠蛇軍自亂陣腳，讓巨人取得3比0領先。
雖然5上蛇軍靠托瑪斯(Yasmany Tomas)陽春彈追回1分，但莫爾威風八面，8局投球只丟這1分，另賞給蛇軍5張老K，讓巨人一路保持領先；9上米蘭辛(Mark Melancon)也順利守成，率隊搶下主場開幕戰首勝。至於波西的狀況，總教練波奇(Bruce Bochy)透露雖還需檢查，但感覺很好，不過未表明下場他是否會出賽。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。