MLB》響尾蛇傳球好雷 巨人沒敲安清壘得3分

波西被華克的94英里速球直擊頭部。(美聯社)

近況不理想、暫於國聯西區墊底的巨人，11日暫居西區龍頭的響尾蛇交手，當家鐵捕波西(Buster Posey)一開賽遭蛇軍先發華克(Taijuan Walker)速球爆頭退場，但他們把握住華克控球不穩，4上製造蛇軍2次失誤進帳關鍵3分，加上莫爾(Matt Moore)繳出8局失1分好投，終場4比1勝出，拉出一波2連勝。

蛇軍與巨人前一場比賽雙雙勝出，此役獲勝的一方就能取得2連勝，不過蛇軍教練團卻首局就被華克嚇得冷汗直流；他先被巨人1棒史班(Denard Span)打出二壘安打，接著1出局後出現暴投，讓史班進占三壘；接著對決波西時，華克更是控球大失準，一記94英里(約151公里)速球，直朝波西的頭部飛去。

只見球擊中波西後彈飛，波西也跌坐在地，儘管還能自行起身，但巨人教練團不敢大意，馬上讓他退場休息。儘管波西搏命演出，但巨人打線沒把握住機會，讓華克無失分下莊。然而，華克此役漏帶準芯出門，終讓他付出代價。

4下華克先被克勞福(Brandon Crawford)敲二壘安打，接著1出局後，竟連續送出2次保送。陷滿壘危機時，他成功讓莫爾打出滾地球，未料球卻軟弱的朝一壘線邊滾，華克接到球急傳球擋住失分，卻出現大暴傳；眼看球彈遠，巨人想冒險再搶分，沒想到捕手竟也暴傳。靠蛇軍自亂陣腳，讓巨人取得3比0領先。

雖然5上蛇軍靠托瑪斯(Yasmany Tomas)陽春彈追回1分，但莫爾威風八面，8局投球只丟這1分，另賞給蛇軍5張老K，讓巨人一路保持領先；9上米蘭辛(Mark Melancon)也順利守成，率隊搶下主場開幕戰首勝。至於波西的狀況，總教練波奇(Bruce Bochy)透露雖還需檢查，但感覺很好，不過未表明下場他是否會出賽。

(中時電子報)