豬哥亮出院日期自訂 病房播韓樂「藏玄機」
豬哥亮因罹大腸癌末期住進院，近日病情好轉也傳出昨天醫生將評估能否出院，不過最新消息指出，由於豬哥亮病況已穩定，也傳出院日期就由他自行決定。
昨天豬哥亮病房先傳出疑似他的咳嗽、打嗝聲，同時還有外省和本省口音的男女交談聲，接著似乎病房冷氣過冷，也讓豬哥亮向家屬詢問「我的外套呢」，還用沙啞嗓音問「幾點了」，隨後房內音樂聲也從台語歌，轉變為知名韓劇的插曲，偶爾更會傳出賣保險的節目內容，根據《聯合報》報導，豬哥亮疑似是想要用電視聲音蓋過和親友對話的內容，不想讓內容被外界知悉，導致房內十分吵雜。
至於豬哥亮是否確定出院日期，經紀人則是回應還不知道，至於親友則表示不清楚醫生有說過「出院時間由他自己決定」的話。
(中時電子報)
關鍵字：豬哥亮
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