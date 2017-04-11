NBA》詹皇犯滿畢業 裁判報告強調沒誤判
騎士10日在客場挑戰老鷹，第四節一度領先多達26分，但卻在正規賽被追平，激戰至延長賽125比126飲恨落敗。詹姆斯在延長賽犯滿畢業，老鷹抓住機會拿下最終勝利，詹姆斯賽後不滿裁判的執法尺度而抱怨起來，聯盟的裁判報告11日出爐，認定詹姆斯的確有背後推人動作，因此判罰無誤。
詹姆斯雖然在這場比賽繳出大三元的成績單，主控厄文也有絕佳表現，但主場作戰的老鷹在第四節打出44比18的反擊攻勢追平比數，根據裁判報告中指出，正規賽終了前4秒騎士111比109領先兩人，厄文在底線拿到球權，被老鷹米爾沙普與貝茲摩夾擊，裁判吹判雙方跳球，老鷹在混亂中拿到球權，由米爾沙普投進追平分，但裁判賽後重新審視錄影帶，發現米爾沙普與貝茲摩在夾擊厄文時，兩人的腳都踩在線上，因此球權應是騎士，如果這個關鍵漏判，騎士在正規賽就可以帶走勝利。
至於詹姆斯的不滿，裁判報告認為，延長賽終場前1分52秒與米爾沙普在籃下爭搶籃板球，詹姆斯從後面推了米爾沙普一把，雖然動作非常細微，但還是被裁判抓到了，所以認定裁判的吹判沒有瑕疵。
(中時電子報)
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