大安9號　沒有醬油跟芥末的華麗箱壽司

大安9號「海鮮箱壽司」，不用醬油與芥末，另是一番風味（鄧博仁攝）

大安9號「海鮮箱壽司」，不用醬油與芥末，另是一番風味（鄧博仁攝）

大安9號「頂級牛排」定食，4月13日到19日午間限定2人同行1人免費。（鄧博仁攝）

大安9號提供多樣精緻菜色。（鄧博仁攝）

也許是被制約，大家理所當然覺得生魚片與壽司就該搭配醬油與芥末，就像麵線該搭蚵仔大腸、臭豆腐就該搭泡菜、猴子就該吃香蕉，沒什麼好講也沒什麼好多想，理所當然。

但大安9號這一盤變形的「海鮮箱壽司」端上來，讓人很傻眼。傻眼一是，它很華麗，色彩很漂亮，美到讓人看得眼睛都楞了！傻眼二是，旁邊這麼多五顏六色的醬料，卻沒有一個看起來像醬油與芥末的東西，那該怎麼吃？

是的，就是沒有醬油與芥末，為什麼生魚片跟壽司就一定要醬油與芥末？…..這說的其實挺有道理！

於是，大安9號這一盤「海鮮箱壽司」，從蝦頭往下看，分別是牡丹蝦、真鯛、金目鯛、水針魚、干貝+海膽、尖梭魚、比目魚鰭邊肉與松葉蟹腳，一旁醬料，分別是粉紅蝦鬆、芹菜醬、梅醬、蛋黃優格醬、紫蘇鹽、鮭魚卵、芝麻鬆、紅酒醋與海膽醬，真的就是沒有醬油與芥末。

懷著忐忑的心，依著主廚建議，牡丹蝦沾蛋黃優格醬、鯛魚類沾芹菜醬、水針魚沾紅酒醋、干貝+海膽沾梅醬、尖梭魚與比目魚鰭邊肉因為炙燒過不用沾醬，最後松葉蟹腳沾海膽醬，出乎意料的是，看起來莫名其妙亂七八糟的組合，居然極為對味。

牡丹蝦的甜遇上蛋黃優格醬的濃郁，口感變得豐腴；芹菜醬讓鯛魚變得非常清爽；紅酒醋的酸遇上水針魚，就像海鮮遇上檸檬或白酒，整個鮮味甜味都被酸度激出來，松葉蟹腳沾海膽醬更是讓嘴中充滿富足與回味。

多數魚片，都以江戶前壽司手法先醃過，魚片下的醋飯，酸甜滋味與台梗9號本身的香Q，除了飽足感還帶來回韻，加上滿是創意的醬汁，整體搭配成為一盤讓人色香味都滿足的美味。

大安9號位於大安區仁愛路巷內9號因此命名，去年6月開幕，以各種活體海鮮鍋物為主，從日本東京灣與兵庫縣的星鰻、北海道噴火灣的毛蟹、九州石垣貝、澎湖大明蝦與海戰車…..等等，各種鍋物從1200元起到5500元不等，屬於高消費餐廳，主廚袁育銓曾在三井、新都里、八王子等日料名店歷練，擁有36年廚齡，擅長日法料理。

這盤漂亮華麗的「 海鮮箱壽司」定食，就是主廚以日本箱壽司為骨肉，以法式料理的醬汁精神縫新裝，經過不斷嘗試而搭配成的組合，售價890元+10%，慶祝開幕將滿一週年與新品上市，預計從4月13日到19日，連續一週每天午間限定2人同行1人免費，另有頂級牛排定食提供同樣優惠。

(中時)