高碩泰：台灣關係法38週年 台美關係堅實活躍

駐美代表高碩泰今天在美國媒體發表專文指出，川習會在上週舉行，但38年前美國簽署「台灣關係法」的歷史里程碑，同樣意義深遠。國際情勢變化，但台美關係依然活躍。

高碩泰在國家利益（National Interest）雜誌發表「美台關係：堅實與活躍」專文寫到，川習會在上週舉行，回顧卡特（Jimmy Carter）總統在38年前4月10日簽署台灣關係法的歷史里程碑，同樣意義深遠。

台灣關係法體現美國對台的根本承諾，至今仍是兩國夥伴關係的指引。

高碩泰指出，「台灣關係法」與雷根總統（RonaldReagan）提出的「六項保證」，確保有關台灣未來所有事務，必須在台灣民眾同意下和平處理。美國國會不分兩黨與歷任政府，數十年來都遵守對台承諾。

經過多年，美國對台承諾促進美方與活躍繁榮的台灣，創造深切與重要的夥伴關係。台灣如今是美國在亞太區極為寶貴的盟友，雙方人民因民主、人權、法治與自由市場經濟等共有利益及價值，緊密連結。

高碩泰強調，台灣是美國第10大貿易夥伴，也是美國農產品2016年第7大外銷市場。總統蔡英文宣布，希望透過雙邊經貿協定拉近經貿關係，台方在6月將派遣歷年最大的經貿代表團訪美。此外，在對非洲、亞洲與中東的人道救援上也與美方合作，提供大量資源。

在美方持續支持下，台灣進一步尋求參與國際機構，例如國際民航組織（ICAO）、國際刑警組織（INTERPOL）與世界衛生大會（WHA）。

高碩泰寫到，沒有38年前簽署的台灣關係法，就不會有今天台美安全與經貿夥伴關係，這是重要、也是無法取代的。國務卿提勒森（Rex Tillerson）在國會任命聽證期間陳述，「美國對台承諾是法律承諾與道德使命，台灣人是美國的朋友，不該被當作交易籌碼。」

高碩泰最後指出，台灣關係法簽署以來，全球與亞太局勢已經轉變，但基於台灣關係法之下的台美情誼，經過長時間，仍然活躍。1060411

(中央社)