硬拖亞裔乘客下機 聯合航空引爆眾怒

美國聯合航空公司（United Airlines）超賣機位，為了空出位置給機組人員，強迫一名亞裔乘客下機，動用航警硬將他拖離座位，今天在社群媒體引發網友憤慨譴責。

法新社報導，這起事件是發生在昨天一架從芝加哥飛往肯塔基州路易斯市（Louisville）的聯合快捷航空（United Express）班機。聯合快捷班機是由與聯合航空合作的8家地方航空公司之一營運。

聯合航空表示，航空公司已先要求自願者放棄機位，在一名乘客拒絕下機後請來航警。

傳至網路的智慧型手機影片顯示，3名芝加哥航管局（Chicago Department of Aviation）警察將一名坐在位置上的中年男子拖離座位。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，航警拉著這名男子的手臂與雙腳，硬把他拖到走道上，其他乘客大聲喝斥表達抗議。

這名男子在被拖走時開始尖叫起來，有些乘客看得目瞪口呆，有些人用手機記錄這起事件。

影片中可聽到一名乘客大叫：「我的天啊，看看你們對他做了什麼事！」

這起事件在社群媒體引起網友眾怒，「聯合」成為推特（Twitter）、臉書（Facebook）與谷歌（Google）的熱搜關鍵字。

路透社報導，根據推特用戶布里吉斯（Tyler Bridges）上傳的影片，3名航警圍住這名坐在座位上的男子，之後將他拖到地板上。這名男子似乎是一名年老的亞裔男子。

布里吉斯說，這名男子告訴聯合航空職員，他是醫生，必須飛回家照顧病人。

根據布里吉斯的臉書，「聯合航空超賣機位。他們隨機挑出乘客，趕他們下機，讓出空位給機組人員。這名男子是醫師，必須在早上回到醫院，他不想下機。這讓我們又緊張又作嘔。」

乘客凱利（Jade Kelly）告訴CNN：「這真是太慘烈了。」凱利的座位與這名男子隔著一個走道，航警要求她移到後面，之後請這名男子離開，因此凱利沒有目擊到整起事件。但她說，淒厲的尖叫聲還是在她腦中揮之不去。

她說：「這真是太恐怖了，我昨晚都睡不好，再次聽到影片聲音，還是會讓我感到毛骨悚然！」（譯者：中央社張曉雯）1060411

(中央社)