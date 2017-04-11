台中以北變天 北北基等9縣市大雨特報
變天了，中央氣象局今天表示，今天清晨鋒面接近台灣，氣象局也對9縣市發佈大雨特報，苗栗以北地區及台中、南投山區有局部大雨發生的機率。
告別好天氣，中央氣象局表示，受到鋒面和東北季風影響，今天清晨開始新竹以北都會下雨，一直到週五天氣都不好，其中今、明2天降雨特別明顯，提醒民眾記得攜帶雨具備用。
氣象局今天上午也發佈大雨特報，範圍涵蓋9縣市，包括北北基、桃竹苗和中投山區，提醒民眾留意大雨。
氣溫方面，氣象局說，下雨感受較為涼爽，今天北部高溫約26、27度，入夜後到後天清晨，低溫下探18度，週三起到週五，白天高溫也只有22到24度，和前幾天相比溫差逾10度；中南部氣溫還是有機會達30度以上，要注意防曬和補充水分。
氣象局預測，這波東北季風將持續影響台灣到週五，週六東北季風減弱，全台各地又會恢復晴朗溫暖的好天氣。1060411
(中央社)
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