色檢媒介未成年少女性交易 輕判1年7月

已婚的彰化地檢署檢察官蔡曉崙，不僅加入中部賣淫集團LINE群組，以每次3500元代價與17歲少女「重慶妹」性交易，甚至「呷好逗相報」，媒介少女與5名男子性交易，就連月事來也要接客，檢方起訴建請加重其刑；台中地院審理後，因蔡與被害少女和解，少女當庭表示：「不願追究其刑責。」法官改依簡式審判，分別判處3月（得易科罰金）、1年7月徒刑。

47歲蔡曉崙，司法官訓練所39期結業，曾任台中地檢署檢察官，2007年分發彰化地檢署，先派任偵查組後轉公訴組，曾被派赴東勢國中向青少年宣導預防犯罪及法律常識。

台中檢警去年8月破獲「中區魚訊」LINE群組仲介賣淫集團，發現有3000多名男客加入會員，過濾清查其交易內容後發現，暱稱「小輪子」的男客曾PO文：「那條魚不錯」、「品到一口好茶」等，甚至在其他性交易LINE群組「推薦1條16歲的魚」，把少女介紹給其他男客。

檢警查出「小輪子」竟是檢察官蔡曉崙，拘提他到案時，更在其彰檢辦公室內查扣數家中部地區汽車旅館的休息券、折價券、保險套、壯陽藥等。

少女到案後稱，與蔡第一次碰面前，對方就知道她未滿18歲，蔡事後還幫她在「茶餘飯後」群組媒介男客，性交易價格都是1小時3500元或1.5小時4000元，且未抽佣。

5名嫖客也證稱，都是透過自稱「王律師」的「小輪子」介紹，甚至「重慶妹」還在月經時接客，有嫖客見狀拒絕。另有2名已成年應召女稱曾與蔡性交易，其中綽號「小V」女子還與蔡性交易次數超過30次。

檢方日前起訴，認為蔡身為代表國家刑罰訴追權的公益代表人檢察官的職務，竟罔顧社會賦予其神聖使命，非但與國家幼苗從事性交易，又媒介少女任由各路貪色之徒欺凌，甚至指導如何規避法律制裁，痛斥敗壞官箴莫此為甚，而其令少女月事來臨仍從事性交易，所犯惡性重大，建請加重其刑。

台中地院審理時，因蔡與被害少女達成和解，少女稱不願追究其刑責，希望法官予以其自新機會且從輕量刑；法官認為，蔡所為「實為敗換官箴，嚴重悖離司法官應有職守」，但考量其無前科、與被害人和解等，依與未滿18歲少女性交易罪、公務員犯使未滿18歲之人性交易罪，分別判處3月、1年7月徒刑。

(中時)