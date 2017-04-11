新光三越初夏購物節 首四日告捷

我要評比

Jo Malone珍茗系列古龍水，全台僅3個販售店點，新光三越台中中港店是其中之一，每瓶75ml、8130元。（新光三越台中中港店提供）

新光三越6日開跑的初夏購物節首四日戰績告捷，全台業績較去年成長15％，其中以台中中港店成長3成表現最佳，其次台北信義新天地A8、A11及台南新天地也有2成以上的成長，可說是北、中、南遍地開花，成功為後續母親節正檔暖身鋪路。

台中中港店首日業績破2.3億元，較去年成長33.8%，成績超亮眼。家庭用品成長幅度最大，較去年成長85%；且睡眠商機發酵，賣出60張床墊，較去年成長80%；話題家電掃地機器人共賣出80台、空氣清淨機150台；全台僅在新光三越4店獨家預購、OSIM首賣的高跟鞋妹妹美腿機，共賣出124台。

美妝品中，SK-II青春露銷售超過5000罐，特惠組不到中午搶購一空；脣彩共賣超過5000條，較去年成長5成，繼去年周年慶後一樣搶手；英倫浪漫香氛Jo Malone以及法國精品香水MFK等個性精品香氛則賣破千罐。

此外，新進輕奢飾品業績也有好表現，蔡依林喜愛的VitaFade手環賣出近百條，超過百萬元業績；運動品牌推出聯名商品、限量鞋，業績倍數成長，運動鞋單日賣出300雙。

(中時)