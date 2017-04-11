雲南整頓旅遊 逾600旅館餐廳停業
中國大陸雲南省近年屢爆旅遊糾紛，如強迫購物、餐廳敲竹槓、遊客或導遊被打等。雲南官方3月底宣布整治旅遊市場，大理市雙廊鎮已有超過600家旅館和餐廳停業整治。
雲南省是旅遊勝地，但長期不合理低價團盛行，觀光團被帶進購物店強迫消費，並因此發生多起遊客和導遊之間的糾紛，讓原本愉快的旅行增添暴力色彩。
新華社報導，雲南省政府3月27日公布22條號稱「史上最嚴」的旅遊市場秩序整治措施。
這些措施包括：取消旅遊定點購物、禁止不合理低價遊、設立旅遊巡迴法庭及時調解處理旅遊糾紛、對違規經營和旅遊虛假宣傳加強執法等。
重慶晚報報導，大理市政府3月31日宣布，開展洱海流域水生態保護區核心區餐飲客棧服務業專項整治。通告發布10天內，整治範圍內所有餐飲、客棧經營戶一律自行暫停營業，接受核查。
報導引述大理市雙廊客棧協會副會長趙一海表示，截至4月8日，雙廊已有606家客棧和餐廳簽訂暫停營業承諾書，於10日停業接受核查。
雙廊鎮位於大理市東北、洱海東北岸，是雲南省省級歷史文化名鎮，飯店和餐廳密集。
按照通告內容，這些客棧、餐廳要到2018年大理市環湖截汙工程投入使用之後，才有可能恢復營業。1060411
(中央社)
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