李明哲案 時力籲外交部開國際記者會

我要評比

針對李明哲案，時代力量立法院黨團總召徐永明（中）11日表示，譴責中共粗暴行為，要求立即放人，政府須每天向家屬說明救援進度；外交部、陸委會須召開國際記者會、國安會秘書長至立院專案報告。中央社記者陳俊華攝 106年4月11日

針對李明哲案，時代力量立院黨團今天表示，譴責中共粗暴行為，要求立即放人，政府須每天向家屬說明救援進度；外交部、陸委會須召開國際記者會、國安會秘書長至立院專案報告。

民進黨前黨工李明哲遭到中國大陸國安機構關押，李凈瑜原本昨天將飛往北京，但卻因為台胞證遭註銷而無法成行。

時代力量立法院黨團上午舉行黨團大會會後記者會，時力黨團總召徐永明表示，事發至今已經超過3個星期，也沒有透露具體關押地點，中國沒有按兩岸司法互助協議提供家屬探視；政府消極作為，使家屬家孤立無援無援，導致人民不安與憤怒。

徐永明說，黨團有4點立場，嚴正譴責中共粗暴非法關押行為，呼籲立即釋放李明哲；政府要提供家屬所有協助，每天向家屬說明救援進度，爭取最短時間讓李明哲返台；外交部、大陸委員會儘速召開國際記者會，向國際社會表達立場；要求國家安全會議秘書長到立法院專案報告，向家屬、國人說明政府救援進度、實質作為。

徐永明表示，事發至今絕對不能只讓家屬、民間團體努力而已，「政府已經太遲，一定要在這時候站出來」，當行政部門還在怠惰時，立法院一定要有清楚的決議，能向國際社會、人民表達立場。

時代力量執行黨主席黃國昌表示，昨晚李凈瑜的公開信讓很多人為之動容，李凈瑜拒絕兩岸政治掮客及中共無理限制，要求堂堂正正的把無罪的先生救回台灣；事發至今，行政部門該清楚站出來向國際嚴正發聲，表達國際立場的時候。1060411

(中央社)