向北韓邊境臨時增派15萬士兵？陸外交部回應

大陸外交部否認在邊境臨時增派15萬名士兵。圖為北韓發射導彈畫面。(美聯社)

日前有消息傳出大陸為應對北韓發生緊急事態，向中韓邊境臨時增派15萬名士兵，大陸外交部回應表示先前有數次類似報導，最後證明是「子虛烏有」，並表示不知道該消息從哪裡來的。

有外媒報導指出，美國卡爾文森號航母艦打擊群已經將重心擺在朝鮮半島，意圖阻止北韓繼續發展核武，此外，大陸也傳出解放軍醫療與支援部隊前往邊境。

大陸外交部昨舉行例行記者會，針對北韓可能進行第六次核試驗的可能性不斷加大，同時美國航空母艦戰鬥群駛向南韓附近海域，使當前朝鮮半島局勢更加緊張，大陸外交部發言人華春瑩回應一直有在關注半島局勢發展，在當前形勢下，有關各方都應保持克制，不做加劇地區局勢緊張的事。

至於是否為了因應北韓發生緊急事態，緊急在邊境臨時增派15萬名士兵？華春瑩表示並不了解狀況，但韓聯社先前有過幾次類似報導，後來都證明是子虛烏有，不知道這個消息從哪裡來的。

(中時電子報)