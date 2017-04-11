忘了回家路 中市暖警助失智嬤返家

洪姓阿嬤二度走失，台中市警察局第6分局何安派出所員警協助她平安返家。（盧金足翻攝）

一名72歲阿嬤，坐在台中市文心路與四川路口的公車站旁許久，警方獲報到場關心，阿嬤只表示「我要回鄉下！」其他則是一問三不知，員警遂將阿嬤帶回派出所，另一員警認出阿嬤，馬上說出她的居住地址及家屬聯絡方式，令其他員警十分驚訝，原來阿嬤日前也曾走失，直呼「警」有緣！

台中市政府警察局第6分局何安派出所巡佐蔡明錦、警員陳柏誌接獲報案，報案人稱有位阿嬤坐在文心路與四川路口的公車站旁許久，警方立即到場關心，阿嬤卻表示「我要回鄉下！」基於安全考量，員警先將她帶回派出所休息。

才剛將阿嬤帶進派出所，警員蔡儒穎一眼認出是洪姓婦人，連居住地址及家屬聯絡方式也都知道，不禁讓其他員警感到詫異。原來洪姓阿嬤日前才在台灣大道與四川五街口走失過，員警直說真是太有緣分了，馬上聯絡家屬至派出所接阿嬤回家。

在派出所休息時，阿嬤突然說她肚子餓，員警貼心買回熱騰騰的便當，起初阿嬤不好意思吃，蔡明錦向阿嬤說「您如果不吃，那我們也不吃，陪您一起餓肚子。」阿嬤才肯吃便當。家屬到派出所找到阿嬤後，不斷稱讚警方真熱心。

警方呼籲家有一老，如有一寶，除了平時多關心家裡長輩，若家中有失智症狀之家屬，可向失蹤老人協尋中心申請製作「愛的手鍊」，讓有走失之虞者能順利返家。

(中時)