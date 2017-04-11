忘了回家路 中市暖警助失智嬤返家
一名72歲阿嬤，坐在台中市文心路與四川路口的公車站旁許久，警方獲報到場關心，阿嬤只表示「我要回鄉下！」其他則是一問三不知，員警遂將阿嬤帶回派出所，另一員警認出阿嬤，馬上說出她的居住地址及家屬聯絡方式，令其他員警十分驚訝，原來阿嬤日前也曾走失，直呼「警」有緣！
台中市政府警察局第6分局何安派出所巡佐蔡明錦、警員陳柏誌接獲報案，報案人稱有位阿嬤坐在文心路與四川路口的公車站旁許久，警方立即到場關心，阿嬤卻表示「我要回鄉下！」基於安全考量，員警先將她帶回派出所休息。
才剛將阿嬤帶進派出所，警員蔡儒穎一眼認出是洪姓婦人，連居住地址及家屬聯絡方式也都知道，不禁讓其他員警感到詫異。原來洪姓阿嬤日前才在台灣大道與四川五街口走失過，員警直說真是太有緣分了，馬上聯絡家屬至派出所接阿嬤回家。
在派出所休息時，阿嬤突然說她肚子餓，員警貼心買回熱騰騰的便當，起初阿嬤不好意思吃，蔡明錦向阿嬤說「您如果不吃，那我們也不吃，陪您一起餓肚子。」阿嬤才肯吃便當。家屬到派出所找到阿嬤後，不斷稱讚警方真熱心。
警方呼籲家有一老，如有一寶，除了平時多關心家裡長輩，若家中有失智症狀之家屬，可向失蹤老人協尋中心申請製作「愛的手鍊」，讓有走失之虞者能順利返家。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。