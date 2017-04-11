自黑發醜照丟代言 蔣欣霸氣回「不在意」

蔣欣常在微博發些搞怪照片。(圖／翻攝自蔣欣微博)

大陸女星蔣欣個性直爽不做作，深受不少網友喜愛，近日她出席電視劇《繼承人》開播記者會，被問到有急著把自己嫁出去嗎？她坦言爸媽可能比她還著急，只是不會當著她的面說。

蔣欣這次在新劇中飾演海歸博士，在現場她透露快被官司戲逼瘋，因為台詞全專業術語，讓她壓力很大，不過私下個性率直愛自黑的她，調侃自己：「在微博上比較自我，不太在意別人的眼光，如果在意的話，早就減肥了」。

她也透露自己常不顧形象發搞笑醜照，導至本來要找她代言的廠商，都會推辭說：「不好意思，我們覺得蔣欣跟我們的產品還是不太吻合，他們要那種端莊大器的」，經紀人常要她收斂點，不過她卻不在乎，霸氣發言讓網友都喊讚。

而她也被問到結婚問題，她自己倒是不急，爸媽可能比她還著急，不過當著她的面不會說什麼，她也表示希望另一半高大點好，因為她在他面前就可以「從大鳥變成小鳥了。」

(中時電子報)