自黑發醜照丟代言 蔣欣霸氣回「不在意」
大陸女星蔣欣個性直爽不做作，深受不少網友喜愛，近日她出席電視劇《繼承人》開播記者會，被問到有急著把自己嫁出去嗎？她坦言爸媽可能比她還著急，只是不會當著她的面說。
蔣欣這次在新劇中飾演海歸博士，在現場她透露快被官司戲逼瘋，因為台詞全專業術語，讓她壓力很大，不過私下個性率直愛自黑的她，調侃自己：「在微博上比較自我，不太在意別人的眼光，如果在意的話，早就減肥了」。
她也透露自己常不顧形象發搞笑醜照，導至本來要找她代言的廠商，都會推辭說：「不好意思，我們覺得蔣欣跟我們的產品還是不太吻合，他們要那種端莊大器的」，經紀人常要她收斂點，不過她卻不在乎，霸氣發言讓網友都喊讚。
而她也被問到結婚問題，她自己倒是不急，爸媽可能比她還著急，不過當著她的面不會說什麼，她也表示希望另一半高大點好，因為她在他面前就可以「從大鳥變成小鳥了。」
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。