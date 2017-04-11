NBA》奧斯卡羅伯生支持韋少拿下MVP

韋斯布魯克打破奧斯卡羅伯生的單季最多大三元紀錄，原紀錄保持人特別撰文支持韋少應獲得MVP殊榮。(美聯社資料照)

雷霆韋斯布魯克10日已超過50分的超級大三元，拿下第42次大三元，改寫自己與「大O」奧斯卡羅伯生共同保持的單季41次大三元元聯盟紀錄，大O隨後在撰文認為本季例行賽MVP非韋斯布魯克莫屬。

奧斯卡羅伯生在1961-62球季創下單季場均大三元以及41次大三元的聯盟紀錄，至今已有長達55年的歷史，但這項紀錄在本季先後被韋斯布魯克追平和超越。大O在文章中表示，「韋斯布魯克在幾天前就已追平了我的紀錄，如今他不但將這項紀錄往前推進，而且還以50分、16籃板、10助攻的超級大三元，以及絕殺球擊敗對手，這是多麼難能可貴的紀錄啊！」

大O緊接著又說，「韋斯布魯克的場均得分和助攻都與我相當接近，而且身為球隊後衛的他，竟然能抓下10.7個籃板，太不可思議，如今他的生涯大三元次數來到79次，超越張伯倫，成為史上第四，未來只要保持健康的狀態，基德的103次、魔術強森的138次以及我的181次紀錄，都無法阻擋他的腳步。」

對於本季例行賽MVP，大O百分百支持應有韋斯布魯克獲得，「當杜蘭特遠奔勇士而去，韋斯布魯克扛起全隊攻擊重擔，而且他在本季擊敗了其他球隊後衛，更重要的是，他繳出的這張永恆紀錄的成績單，所以該獲得應有的尊重。」

(中時電子報)