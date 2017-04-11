吳敦義屏東行 批一例一休、同婚是錯誤政策

國民黨主席候選人候選人吳敦義上午到大仁科技大學，參加屏東模範婆媳表揚大會，他在致詞時指出，國家和社會只要找對人，走對方向，自然就會走上正確的路線，這次他選黨主席，就是依循這樣的目標。

他說，國民黨現在是在野黨，要同心協力有效監督、制衡執政黨，政府對的要支持，錯的要改正，像一例一休的政策就不正確，同婚也會破壞家庭倫理。

他希望未來能重建一個繁榮、均富的社會，公益、和諧的社會，讓世代、職業、性別間都能平等，他笑說「婆媳間也能達到和諧。」另外他也強調，1992年達成的九二共識、一中各表，是兩岸能和平穩健發展的關鍵。

屏東縣婦女會理事長簡寶玉也帶領現場會員，高喊「吳敦義，凍蒜！」現場也響起「快樂出航」，預祝他高票當選黨主席。

(中時)