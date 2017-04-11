擬選北市議員 余筱萍：有爸靠很幸福

擬參選台北市萬華區議員的余筱萍今天說，父親余天是民進黨新北市黨部主委，累積不少人脈，她參選議員，將主打婦女兒童權益，目前正積極規畫中。

余天9日在台北「合一基督教會」受洗，余筱萍在場受訪時表示，有意進入政壇，參選台北市萬華區市議員。

余筱萍今天接受廣播「蔻蔻早餐」訪問時表示，她的嬸嬸紀寶如也長期在萬華居住，這次也會幫助她參選相關事宜。對於被質疑為「靠爸」，余筱萍說，「有爸爸靠是很幸福的事」，她是政治菜鳥，許多事要向前輩學習，而父親參政經驗豐富，很多問題可以請教爸爸。

余筱萍表示，身為女性，這次參選主要訴求是女性、孩童保障的議題，也會開始勤跑基層，努力練習閩南話，希望跟地方「搏感情」。1060411

(中央社)