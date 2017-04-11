最佳就服員：穩定工作帶來幸福家庭

嘉義縣朴子就業中心就服員沈秀珠（右）今年榮獲最佳就業服務人員殊榮；她深信替人媒合一份穩定工作，就會帶來一個幸福家庭。（嘉義縣朴子就業中心提供）中央社記者黃國芳傳真 106年4月11日

嘉義縣朴子就業中心就服員沈秀珠，多年來，盡力推介過無數求職者、服務許多廠商，今年榮獲最佳就業服務人員殊榮；她深信替人媒合一份穩定工作，就會帶來一個幸福家庭。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署朴子就業中心今天表示，現年53歲的就業服務員沈秀珠，曾在一間打字行工作長達14年，後來因科技發達，3C產品漸漸取代其工作內容，13年前便轉換跑道，擔任就業中心就服員至今。

沈秀珠從事就服員工作13年，仍保有服務廠商及求職者的熱忱，總是非常有耐心為各式各樣的民眾提供協助，日前參加勞動部勞動力發展署「105年度績優就業服務人員」選拔，榮獲「最佳就業服務人員」，大家均認為實至名歸。

沈秀珠推介近4000名求職者、服務5000次廠商，盡力替各個求職者媒介到最佳的廠商，也讓廠商找到適合的人才，因為她深信替人媒合一份穩定工作，即帶來一個幸福的家庭，這也是沈秀珠一直堅守工作崗位的原因。1060411

(中央社)