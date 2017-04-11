台南獨有「阿婆水」 名字原來是這樣來的
日前在臉書不公開社團「爆廢公社」，有網友po出一款台南獨有、名為「阿婆水」的飲料，引起極大迴響，讓它瞬間爆紅，許多人好奇，其名稱究竟從何而來，有媒體因而找上製造商，替大家解答這個問題。
「阿婆水」被po上網後，立刻勾起許多人的回憶，有人笑說，小時候都叫它「阿婆尿」，超好喝的；但也有不少年輕網友表示，完全沒看過；還有人指出，在台南老街尚能尋獲其蹤跡。
由於討論度居高不下，「阿婆水」近來也成了熱賣商品，但有許多人好奇，瓶身上根本沒寫品名，那「阿婆水」這個名稱究竟是怎麼來的？
製造商鄭惟聰在接受《TVBS》訪問時解釋，其實這款飲料叫「『阿普魯』水」，是日本方言，但他也不知道是什麼意思；可能是因為民眾聽到這個名稱，又看到大多是阿婆在賣，才會把它叫成「阿婆水」。
雖然近期熱賣，但製造商透露，由於裝「阿婆水」的瓶子成本高達8元，所以他們打算把剩下的約1000個瓶子使用完後，就要把工廠關起來了。
(中時電子報)
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