蘇嘉全口誤？稱大陸老說「兩國一家親」

針對李明哲案，立法院長蘇嘉全11日主持朝野黨團協商前受訪。（姚志平攝）

民進黨團總召柯建銘今天提案要求立法院共同發表聲明，針對李明哲事件對北京當局提出嚴正抗議，並立即釋放李明哲。立法院長蘇嘉全今天召集朝野黨團協商此事，蘇嘉全會前受訪時表示，希望陸方把事實真相儘速公佈，到底是怎麼回事，讓李明哲的家屬跟台灣人民了解事件的內涵。

蘇嘉全認為，出於人道應該至少讓李明哲的妻子去看看他，瞭解他的狀況。不過接著蘇嘉全卻疑似是口誤，蘇嘉全說，「更何況中國大陸不是老是說『兩個國家一家親』嗎？一家親更應該讓她去了解她先生的狀況。」

蘇嘉全說，就他了解，陸委會在這件事情處理上很積極，海基會他就不曉得，他認為海基會、陸委會應該站在工作崗位上積極與對方接洽，但是對方不理的話，陸委會海基會也沒辦法。

(中時)