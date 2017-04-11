被童仲彥嗆靠爸族 余筱萍：不會拿家暴事件攻擊

余天大女兒余筱萍決定追隨爸爸腳步，從演藝圈轉戰政壇，投身台北市中正萬華區議員選舉，看準議員童仲彥家暴被開除黨籍的空缺。童仲彥昨酸她只會打麻將還靠爸，今余筱萍上《蔻蔻早餐》專訪正面回應，感謝童的批評指教，未來會向他學習政治專業，她也宣誓自己「選定了」，屆時不會拿童的家暴事件來攻擊。

今年38歲的余筱萍，常跟余天出現在螢光幕前，她上節目打麻將打出名號，曾拿下澳門世界麻將大賽第三名，被冠上「賭后」封號。日前余筱萍卻突然宣布，將投入台北市議員選舉，讓外界感到意外。

余筱萍今上電台節目時說，過去常有政壇前輩來家裡拜訪，詢問她有沒有興趣參選民代，認為她的外型、談吐很適合政治圈。她也曾跟著爸爸做選民服務，看到選民很滿足，自己也感到開心，「有遺傳到爸爸雞婆的天性」。她坦言，原本還在考慮是否參選，經媒體一報，「就覺得勢在必行」。

余筱萍強調，自己有民進黨員身分，入黨約一年多，家裡都很支持她參選，過去爸爸參選立委，也是全家總動員，大家都有輔選經驗，籌備起來不是問題。

至於為何想選北市中正萬華區？余筱萍說，爸爸是新北市黨部主委，不想選新北市「找他麻煩」，剛好中正萬華區因童仲彥被開除黨籍有空缺，可以試試看。對於童的酸言酸語，余筱萍笑說，麻將專業確實與選民服務無關，很謝謝童的指教，會好好向他學習政治專業。

主持人周玉蔻問及，出來參選不免會有「靠爸族」的批評聲浪，但余筱萍說，她不會反駁，反而覺得有爸爸依靠是很幸福的事。周玉蔻追問，若跟童仲彥一起參選，會不會用家暴事件攻擊他？余筱萍說，童是政治前輩，不應該批評論戰別人，這樣不禮貌。

由於現任中正萬華區議員都很資深，加上時代力量、社民黨等黨派投入選舉，打選戰並不容易。余筱萍說，未來會主打婦女、兒童議題，替他們發聲，團隊組成也會以女性為主，目前都在規劃當中。她還說，日前有碰到現任中正萬華區立委林昶佐，林主動向她表示，未來有需要的地方會幫忙。

余筱萍說，現在遇到的困難是「台語不好」，所以能多講就多講，之後會好好跟選民「搏感情」。有網友提問，當選後要不要開放活動中心打麻將，余筱萍說，若大家喜歡，不要涉及賭博，可以當作遊戲來聯誼。

(中時)