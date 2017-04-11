國一彰化溪湖翻車意外 幸駕駛僅受輕傷

國一溪湖路段發生貨車翻覆意外。(鐘武達翻攝)

國道1號彰化溪湖路段，上午8點54分發生1起翻車意外，1輛載有輪圈的貨車在行經211公里北向車道時、突然翻覆，車上輪圈等物品散落路面，所幸駕駛人只受輕傷，送醫無大礙。國道三隊員警已將現場排除，肇事原因正在調查釐清。

(中時)