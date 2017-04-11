加州小學槍案3死 女師魂斷離異夫槍下
美國加州聖伯納地諾市今天發生校園槍擊案，1名男子闖入此地的北園小學，槍殺在校內擔任特教老師的離異妻子後飲彈自盡，過程中1名學生遭波及中彈身亡。
路透社與「洛杉磯第5台」（KTLA）報導，53歲的安德森（Cedric Anderson）今天上午進入聖伯納地諾市（San Bernardino）北園小學（North Park Elementary School）的辦公室，表示要拿東西給太太史密斯（Karen Elaine Smith）後，闖入教室開槍。
當時教室內共有4名學生，兩名站在史密斯身後的學生遭到波及，其中1名8歲男童傷重不治，另1名9歲男童入院手術後狀況穩定。這兩名學童和安德森或史密斯都沒有關係。
市警局長柏古安（Jarrod Burguan）表示，安德森有家暴和武器等犯罪前科，和史密斯曾有1段僅維持幾個月的婚姻。
2015年12月聖伯納地諾市也曾發生校園槍擊案，當時有1對激進穆斯林夫妻闖入另1所學校，殺害14人。北園小學距離當時的事發地僅約13公里。1060411
(中央社)
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