全台空氣品質好 指標一片綠油油

我要評比

今天全台好空氣，行政院環境保護署空氣品質監測網顯示，全台各地及外島地區的空氣品質指標（AQI）為綠色良好至黃色普通等級。

根據空氣品質監測網上午9時觀測資料，今天全台各地空氣品質大多為良好等級，指標一片綠油油，僅雙北部分測站以及宜蘭、花蓮、大里、麥寮、橋頭、金門等測站為普通等級。

環保署指出，綠色良好等級指空氣品質良好，污染程度低或無污染。黃色普通等級指空氣品質普通；但對非常少數極敏感族群產生輕微影響。1060411

(中央社)