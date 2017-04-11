離奇車禍 嘉義男子遭無人車撞傷
嘉義市60歲郭姓男子今天清晨出外運動，行經小雅路與雅竹路口時，突然被一輛停放在斜坡的車輛滑下撞傷，車內無人，案由警方調查中。
嘉義市消防局今天清晨6時15分接獲報案，指蘭潭國小前的小雅路與雅竹路口有車禍發生，由第二大隊蘭潭分隊派遣救護車前往救援。
救護人員抵達現場後，發現60歲的郭姓男子表情痛苦，右手、右腳擦傷，右手有骨折現象，但現場卻未見肇事者。
郭姓男子表示，他今天清晨外出運動，行經事故地點時，突然發現有1車輛從上坡處滑下，他因閃避不及而遭擦撞，仔細一看，車內竟無駕駛人。
經救護人員評估後，立即為傷患清洗傷口、包紮止血，並以夾板固定，送醫救治。
警方表示，由於肇事車輛原本停放在路旁，而當地又是斜坡，是否車主未拉手煞車，以致造成車輛滑落，或是有其它原因，尚待警方進一步調查。1060411
(中央社)
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