不讓李妻探視 蘇嘉全：人道上說不過去

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立法院長蘇嘉全（圖）11日表示，中國不是老講「兩個國家一家親」，不讓李明哲太太李凈瑜探視，人道上說不過去，應該讓李凈瑜了解李明哲的狀況。中央社記者溫貴香攝 106年4月11日

立法院長蘇嘉全今天表示，中國不是老講「兩個國家一家親」，不讓李明哲太太李凈瑜探視，人道上說不過去，應該讓李凈瑜了解李明哲的狀況。

蘇嘉全上午召集朝野黨團協商，針對台灣人權工作者李明哲遭中國政府關押，建請立法院作成決議一案，蘇嘉全會前受訪表示，看朝野4個黨團意見如何，再進行整合。

被問營救李明哲過程是否有困難？蘇嘉全說，至少李明哲家人應該知道李明哲的狀況，「說不讓他（李明哲）太太看他，人道上說不過去」。

蘇嘉全表示，更何況中國大陸老是講「兩個國家一家親」，如果一家親更應該讓李明哲的太太李凈瑜了解先生的狀況。

至於陸委會與海基會在李明哲案的表現是否不夠積極？蘇嘉全說，陸委會應該很積極，基本上，海基會與陸委會應該站在工作崗位上積極跟對方接洽，但是對方如果不理，陸委會與海基會也是沒辦法。希望對方盡速將事實真相對外公布，讓家屬與台灣人民比較了解內涵是什麼。1060411

(中央社)