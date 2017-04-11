林書豪22分9籃板 籃網3節落後

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美國職籃（NBA）布魯克林籃網隊在今天比賽上半場落後達19分，第3節雖有林書豪單節狂飆11分，可惜前3節打完以77比90落後地主波士頓塞爾蒂克。

籃網的台裔後衛林書豪上半場拿下11分、6籃板、1助攻，第3節前段他7次罰球命中6球，第3節剩下2分08秒時再於外線出手命中，第3節剩下59.3秒又突破上籃得手，前3節他拿下22分、9籃板、3助攻。1060411

(中央社)