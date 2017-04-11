前瞻計畫雙北不受重視？朱立倫：與台北市一起爭取

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新北市長朱立倫希望行政院公平對待雙北。（葉德正攝）

日前行政院公布前瞻基礎建設計畫，雙北市多項計畫都未列入考量，新北市長朱立倫今（11日）天表示，相關計畫都以市民需要、國家前瞻為考量，會透過各管道由下而上爭取，希望行政院也能公平對待，一起為台灣未來的前瞻建設努力。

朱立倫認為，雙北地區的相關重大建設未獲公平待遇，尤其捷運建設包括環狀線二期、萬大中和樹林線與汐止民生線，備受雙北地區市民期待，新北市會與北市一起合作爭取。

朱立倫並指出，中央、地方民意代表都該為市民爭取建設，不管是捷運建設、水利建設、城鄉建設或綠能建設，都是市民所需要的，他們代表的是市民，不是代表政黨。

(中時)