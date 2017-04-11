柴油車不環保？ 事實上是...
油價高漲的時代，不少車主選擇購買柴油車，各大車廠也紛紛推出柴油車款搶市，但還是有國外汽車大廠不看好其未來發展，現行旗下也有不少柴油車款的Volvo，以及Renault-Nissan聯盟等就試圖使用Hybrid混合動力取代柴油，當作未來發展主力。
而對於消費者而言，在福斯爆發柴油車弊案後，更是對柴油車的信任降到谷底。根據統計，有61％的消費者在福斯醜聞後，重新考慮是否要買柴油車。
但柴油車真的如大家所想的不環保嗎？英國的汽車製造商與貿易商協會(SMMT)就認為，批評柴油車比汽油車不環保，恐有失公允，「SMMT」認為，當代的柴油車，是有史以來最乾淨的，不但減少了一氧化碳、顆粒物、硫等排放之外，氮氧化物的排放，也遠低於先前的老舊車款。
而關於二氧化碳排放量，若與汽油車進行比較，則平均減少了20%的二氧化碳排放，另一項數據更指出，從2002年開始，柴油車更是已經減少了350萬噸的二氧化碳排放。
因此「SMMT」的執行長霍斯(Mike Hawes)也表示，若說柴油車造成嚴重空氣污染，那對柴油車來說，是不公平的。
(中時電子報)
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