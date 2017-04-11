房價高 逾7成陸民想逃離一線城市

中國大陸一線城市發展機會多，但生活卻不容易。一份調查顯示，逾7成受訪者考慮或已離開北京、上海、廣州和深圳，逾6成指出首要原因是房價高。

中國青年報今天報導，中國青年報社社會調查中心日前以網路問卷調查2000名正在或曾在北上廣深工作或就學的中國大陸民眾。結果顯示，家鄉在縣級市和華中地區的受訪者離開北上廣深的願望最強烈。

參與這次調查的受訪者中，23.3%已離開北上廣深，47.7%考慮離開，兩者合計比例71.0%。21.5%沒想過離開，7.5%回答不確定。

馮謙（化名）4年前從北京大學畢業後回到家鄉河北省石家莊，在一家銀行工作。擁有研究生學歷的他曾想、也有機會在北京工作，但考慮再三決定回河北，他的同學中也有人一畢業就去二線城市發展。

馮謙在石家莊工作1年後就購屋且結婚了，滿意目前生活的他說，「我家境不算好，如果當時留在北京，真不知道什麼時候才能安定下來。再看看現在一線城市的房價，我挺慶幸當時作了這個選擇。」

調查顯示，促使受訪者離開或想離開北上廣深的首要原因是房價高，比例達64.4%；生活成本高占46.9%；空氣差、工作太辛苦、落戶難比例分別為39.7%、36.8%、36.3%。

就讀廣州中山大學的李文君（化名）正在深圳一家公司實習，他想留在一線城市，但房價已超出承受範圍。他的父母已為他在江蘇省無錫老家買了房，「以後在一線城市太累或者留不下，回去也有地方落腳」。1060411

(中央社)