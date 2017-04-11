國際特赦：全球去年死刑減少超過1/3

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國際特赦組織（Amnesty International）今天表示，美國去年的死刑判決數降至歷史新低，死刑行刑數也大幅下降，而全球的死刑執行數量相較2015年，也下降超過1/3。

法新社報導，國際特赦組織去年記錄到全球的死刑執行數字為1032件，與2015年的1634件相比，減少了37%。

美國去年的死刑判決32件，件數是1973年以來最低，去年也僅執行20件死刑，讓美國不再是世界前五大死刑執行國家。

總部位在倫敦的國際特赦組織，其秘書長謝蒂（Salil Shetty）表示，美國死刑件數減少，「對長期致力終止極刑的人來說，是一個象徵希望的訊號。」

國際特赦組織的報告還提到伊朗與巴基斯坦的死刑執行件數也大幅減少。伊朗至少567件，已降低42%；巴基斯坦降低73%到只剩87件。

路透社報導，國際特赦組織表示，儘管美國去年的死刑判決人數已較過去20多年更少，但中國大陸去年則是執行死刑數最多的國家。

中國大陸、伊朗、沙烏地阿拉伯、伊拉克、巴基斯坦5個國家地區，包辦全球超過90%的死刑執行數。此外，全球去年55個國家地區判決超過3000人死刑，相較2015年，死刑判決增加了56%。

國際特赦組織指出，相較其他23個國家地區去年執行死刑的數字為至少1023人，中國大陸去年據信執行死刑數為「數千人」。

國際特赦組織東亞分部主任林偉（Nicholas Bequelin）說：「中國大陸現在希望承擔全球領導角色，但涉及死刑，他們卻是在領導最糟的方向。」

中國大陸則以數據為國家機密為由，均未宣布實際執行死刑的人數。

亞太地區部分，根據國際特赦組織所發布的年度報告，亞太地區去年有11個國家地區執行至少130件死刑（不含中國大陸），除前述的巴基斯坦87件外，馬來西亞截至去年30月底執行9件、孟加拉10件、新加坡4件、日本3件，台灣1件。（譯者：中央社陳亦偉）1060411

(中央社)