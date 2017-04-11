雙北爭前瞻 朱立倫將與柯文哲攜手

新北市長朱立倫（中）11日受訪表示，爭取行政院前瞻基礎建設，完全以國家未來前瞻需要、與市民直接相關的公共建設，沒有任何的政治考量，希望行政院可公平對待，將與台北市一起努力。中央社記者黃旭昇新北市攝 106年4月11日

新北市長朱立倫（圖）11日受訪表示，爭取行政院前瞻基礎建設，完全以國家未來前瞻需要、與市民直接相關的公共建設，沒有任何的政治考量，希望行政院可公平對待，將與台北市一起努力。中央社記者黃旭昇新北市攝 106年4月11日

新北市長朱立倫（中）11日表示，爭取行政院前瞻基礎建設，完全以國家未來前瞻需要、與市民直接相關的公共建設，沒有任何的政治考量，希望行政院可公平對待，將與台北市一起努力。中央社記者黃旭昇新北市攝 106年4月11日

新北市長朱立倫今天表示，爭取行政院前瞻基礎建設，完全以國家未來前瞻需要、與市民直接相關的公共建設，沒有任何的政治考量，希望行政院可公平對待，將與台北市一起努力。

他表示，將透過各種管道，由下而上由各局處向各部會爭取、或向行政院院院會等爭取。

朱立倫今天上午在主持市政會議後，接受媒體訪問提出上述說法。他說，目前看起來，雙北地區在前瞻基礎建設上，並沒有受到公平的待遇，尤其是捷運建設。

朱立倫表示，包括大台北環狀捷運，尤其是北環、南環，捷運萬大樹林線、汐止民生線、這些都是未來雙北地區市民所期待的，希望與台北市一起合作，全力爭取。

朱立倫表示，市政府會全力以赴，也會把計畫做好，爭取中央的支持，也拜託行政院能夠以公平的態度對待我們。政府與中央民意代表，代表的是市民，不是政黨，不分顏色一起爭取捷運建設、水利建設、綠能建設等，都是市民需要的。

他說，希望接下來前瞻計畫整個分配，是以市民的需要為考量。每一項公共建設，只要跟新北市民有直接相關的，市政府都全力以赴，也會把計畫做好。

主持市政會議時，朱立倫聽取市府捷運局長趙紹廉報告後，也裁示，將與台北市政府一起努力，推動大台北捷運環狀線二期、萬大線二期、汐止民生線，以及環狀線南環與北環。1060411

(中央社)